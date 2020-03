மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை மானம்புச்சாவடியில் பாதாள சாக்கடை குழாயில் உடைப்பு; கழிவுநீர் வெளியேறுவதால் துர்நாற்றம் + "||" + Breakage of sewer pipe at Tanjay Manampuchavadi; Sludge due to sewage discharge

தஞ்சை மானம்புச்சாவடியில் பாதாள சாக்கடை குழாயில் உடைப்பு; கழிவுநீர் வெளியேறுவதால் துர்நாற்றம்