மாவட்ட செய்திகள்

சளி, இருமல் இருந்தால் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு செல்ல வேண்டும் கலெக்டர் அறிவுரை + "||" + If you have mucus and cough you should go to the hospital immediately

சளி, இருமல் இருந்தால் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு செல்ல வேண்டும் கலெக்டர் அறிவுரை