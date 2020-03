மாவட்ட செய்திகள்

கூடலூர் அருகே, இறந்த குட்டியானையின் உடலை எடுக்கவிடாமல் 4-வது நாளாக காட்டுயானைகள் பாசப்போராட்டம் + "||" + Near Gudalur, died of kuttiyanai Without taking the body Wild elephants fight for the 4th day

கூடலூர் அருகே, இறந்த குட்டியானையின் உடலை எடுக்கவிடாமல் 4-வது நாளாக காட்டுயானைகள் பாசப்போராட்டம்