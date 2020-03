மாவட்ட செய்திகள்

மணல் கடத்தலை தடுத்த போலீஸ் சப்-இன்ஸ்பெக்டர்கள் மீது காரை ஏற்றி கொல்ல முயற்சி - 2 பேர் கைது + "||" + To prevent the transport of sand On Police Sub-Inspectors Trying to kill a car - 2 arrested

மணல் கடத்தலை தடுத்த போலீஸ் சப்-இன்ஸ்பெக்டர்கள் மீது காரை ஏற்றி கொல்ல முயற்சி - 2 பேர் கைது