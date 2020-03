மாவட்ட செய்திகள்

உலக மகளிர் தினத்தையொட்டி பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு மனிதசங்கிலி 1,000 பேர் பங்கேற்பு + "||" + World Women's Day awareness campaign on the safety of women and children: 1,000 people participating

உலக மகளிர் தினத்தையொட்டி பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு மனிதசங்கிலி 1,000 பேர் பங்கேற்பு