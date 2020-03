மாவட்ட செய்திகள்

பணியிடம் காலியாக உள்ளதால் புதிய ஆர்.டி.ஓ.வை நியமிக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை கோப்புகள் தேங்கியுள்ளதால் பாதிப்பு + "||" + Because the workspace is empty To appoint a new RDO Public demand

பணியிடம் காலியாக உள்ளதால் புதிய ஆர்.டி.ஓ.வை நியமிக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை கோப்புகள் தேங்கியுள்ளதால் பாதிப்பு