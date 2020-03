மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் போலீஸ் சூப்பிரண்டு அறிவுறுத்தல் + "||" + Superintendent of Police to raise awareness of coronavirus

கொரோனா வைரஸ் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் போலீஸ் சூப்பிரண்டு அறிவுறுத்தல்