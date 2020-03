மாவட்ட செய்திகள்

வெளிநாட்டில் இருந்து வந்த மதுரை அதிகாரிக்கு ‘கொரோனா’ அறிகுறி - ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதி + "||" + Coming from abroad Madurai officer 'Corona' sign - Admission to the hospital

