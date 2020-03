மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுக்க வெளிநாடுகளில் இருந்து வந்து தங்குபவர்களை கண்காணிக்க வேண்டும் + "||" + Residents from overseas must be monitored to prevent the spread of the corona virus

கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுக்க வெளிநாடுகளில் இருந்து வந்து தங்குபவர்களை கண்காணிக்க வேண்டும்