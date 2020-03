மாவட்ட செய்திகள்

முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி தலைமையில் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கை குறித்த ஆலோசனை கூட்டம் + "||" + Advisory meeting on Coronavirus prevention program chaired by First Minister Narayanasamy

