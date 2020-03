மாவட்ட செய்திகள்

அரசு மருத்துவமனையில் கொரோனா வைரஸ் சிகிச்சைக்காக தனி வார்டு தயார் நிலையில் மருத்துவக்குழு + "||" + Separate ward ready for treatment of coronavirus in government hospital

அரசு மருத்துவமனையில் கொரோனா வைரஸ் சிகிச்சைக்காக தனி வார்டு தயார் நிலையில் மருத்துவக்குழு