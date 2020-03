மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் அரசு ஆஸ்பத்திரியில் கொரோனா வைரஸ் அறிகுறியுடன் யாரும் சிகிச்சை பெறவில்லை டீன் தகவல் + "||" + No one treated for coronavirus at Salem Government Hospital

சேலம் அரசு ஆஸ்பத்திரியில் கொரோனா வைரஸ் அறிகுறியுடன் யாரும் சிகிச்சை பெறவில்லை டீன் தகவல்