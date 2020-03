மாவட்ட செய்திகள்

பிளாஸ்டிக் இல்லா மாவட்டமாக பெரம்பலூரை மாற்ற அலுவலர்கள் முன்வர வேண்டும்; கலெக்டர் பேச்சு + "||" + Officers should come forward to convert Perambalur into a plastic free district; Collector's talk

பிளாஸ்டிக் இல்லா மாவட்டமாக பெரம்பலூரை மாற்ற அலுவலர்கள் முன்வர வேண்டும்; கலெக்டர் பேச்சு