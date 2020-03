மாவட்ட செய்திகள்

சாலையில் அனாதையாக கிடக்கும் வாகனங்கள் குறித்து செல்போன் செயலி மூலம் பொதுமக்கள் புகார் அளிக்கலாம் போக்குவரத்து போலீசார் தகவல் + "||" + The public can complain through the cell phone processor Traffic cops information

