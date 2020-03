மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில், முதியவர்கள் கொலை தொடர்பாக கைதான திண்டுக்கல் வாலிபரை விடுதலை செய்ய கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Court orders release of Dindigul youth arrested over murder of elderly persons in Salem

சேலத்தில், முதியவர்கள் கொலை தொடர்பாக கைதான திண்டுக்கல் வாலிபரை விடுதலை செய்ய கோர்ட்டு உத்தரவு