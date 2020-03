மாவட்ட செய்திகள்

சிவசேனா கூட்டணி அரசு பாதுகாப்பாக உள்ளது மத்திய பிரதேச வைரஸ் மராட்டியத்தில் நுழையாது சஞ்சய் ராவத் கூறுகிறார் + "||" + Madhya Pradesh virus does not enter Maratha Says Sanjay Rawat

சிவசேனா கூட்டணி அரசு பாதுகாப்பாக உள்ளது மத்திய பிரதேச வைரஸ் மராட்டியத்தில் நுழையாது சஞ்சய் ராவத் கூறுகிறார்