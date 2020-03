மாவட்ட செய்திகள்

கடந்த 2½ மாதத்தில் சட்டவிரோத செயலில் ஈடுபட்ட 333 பேர் கைது - போலீஸ் சூப்பிரண்டு தகவல் + "||" + In the last 2½ months Engaged in illegal activity 333 arrested - Police Superintendent of Information

கடந்த 2½ மாதத்தில் சட்டவிரோத செயலில் ஈடுபட்ட 333 பேர் கைது - போலீஸ் சூப்பிரண்டு தகவல்