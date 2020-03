மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்படாமல் தடுக்க தினமும் 10 முறை சோப்பு போட்டு கை கழுவ வேண்டும் + "||" + Wash your hands with soap 10 times daily to prevent coronavirus infection

கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்படாமல் தடுக்க தினமும் 10 முறை சோப்பு போட்டு கை கழுவ வேண்டும்