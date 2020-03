மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூரில் கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தலை தடுக்க கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணி மும்முரம் கேரளா செல்லும் ரெயில்கள் வெறிச்சோடின + "||" + In Tirupur To prevent the corona virus threat Antiseptic spraying work

திருப்பூரில் கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தலை தடுக்க கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணி மும்முரம் கேரளா செல்லும் ரெயில்கள் வெறிச்சோடின