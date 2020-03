மாவட்ட செய்திகள்

தம்பியை கத்தியால் குத்திக்கொலை செய்த தொழிலாளிக்கு 4 ஆண்டுகள் சிறை + "||" + Worker who stabbed his brother with a knife

தம்பியை கத்தியால் குத்திக்கொலை செய்த தொழிலாளிக்கு 4 ஆண்டுகள் சிறை