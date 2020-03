மாவட்ட செய்திகள்

வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்துக்கு வரும் வாகனங்களை ஆய்வு செய்ய 3½ ஏக்கர் இடம் தயாராகிறது + "||" + A 3½ acre site is ready for inspection of vehicles coming to the regional traffic office

வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்துக்கு வரும் வாகனங்களை ஆய்வு செய்ய 3½ ஏக்கர் இடம் தயாராகிறது