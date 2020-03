மாவட்ட செய்திகள்

கிருஷ்ணகிரி அரசு ஆஸ்பத்திரியில் பெண்களுக்கான சேவை மையம் கலெக்டர் பிரபாகர் பார்வையிட்டார் + "||" + At the Government Hospital Service Center for Women Collector Prabhakar visited

கிருஷ்ணகிரி அரசு ஆஸ்பத்திரியில் பெண்களுக்கான சேவை மையம் கலெக்டர் பிரபாகர் பார்வையிட்டார்