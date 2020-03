மாவட்ட செய்திகள்

உய்யகொண்டான் வாய்க்காலில் தண்ணீர் திறக்கக்கோரி பொதுப்பணித்துறை அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட வாழை விவசாயிகள் + "||" + Canal Open the water PWD The office was besieged Banana growers

உய்யகொண்டான் வாய்க்காலில் தண்ணீர் திறக்கக்கோரி பொதுப்பணித்துறை அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட வாழை விவசாயிகள்