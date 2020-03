மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க மும்பையில் மேலும் 7 ஆஸ்பத்திரிகளில் தனி வார்டுகள் + "||" + To treat corona Separate wards at 7 more hospitals in Mumbai

