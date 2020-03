மாவட்ட செய்திகள்

உயர்த்தப்பட்ட வாடகை கட்டணத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும்; வியாபாரிகள் நலச்சங்கத்தினர் கோரிக்கை + "||" + The cancellation of the increased rental fee; Merchants are demanding goodwill

உயர்த்தப்பட்ட வாடகை கட்டணத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும்; வியாபாரிகள் நலச்சங்கத்தினர் கோரிக்கை