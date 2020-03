மாவட்ட செய்திகள்

தீயில் கருகி முதியவர் பலி கொசுக்கடியில் இருந்து தப்பிக்க வைத்த கொசுவர்த்தி சுருளே உயிரை பறித்தது + "||" + Karunaki kills old man in fire The mosquito coil that escaped the mosquitoes took the life

தீயில் கருகி முதியவர் பலி கொசுக்கடியில் இருந்து தப்பிக்க வைத்த கொசுவர்த்தி சுருளே உயிரை பறித்தது