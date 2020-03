மாவட்ட செய்திகள்

பயிற்சி முடித்த 350 வீரர்கள் சத்திய பிரமாணம் எடுக்கும் நிகழ்ச்சி எம்.ஆர்.சி. ராணுவ முகாமில் நடைபெற்றது + "||" + Around 350 players swearing in Held at the military camp

