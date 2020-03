மாவட்ட செய்திகள்

மின்சாரம் பாய்ந்து கருகியதால் அகற்றம்: உடல் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சையால் கைகளை மீண்டும் பெற்ற வாலிபர் முதல்-அமைச்சரை, குடும்பத்துடன் சந்தித்து நன்றி தெரிவித்தார் + "||" + Body transplantation The plaintiff who got his hands back The Chief-Minister, He met with the family and thanked them

