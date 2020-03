மாவட்ட செய்திகள்

சபரிமலைக்கு செல்வதை தவிர்த்து சென்னை அய்யப்பன் கோவில்களில் விரதத்தை முடிக்கும் பக்தர்கள் + "||" + Devotees complete fasting at the Ayyappan temples in Chennai

சபரிமலைக்கு செல்வதை தவிர்த்து சென்னை அய்யப்பன் கோவில்களில் விரதத்தை முடிக்கும் பக்தர்கள்