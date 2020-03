மாவட்ட செய்திகள்

பட்டு வளர்ச்சித்துறையில் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் மாநில செயற்குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + In the field of silk, fill vacancies Resolution at the State Executive Committee Meeting

பட்டு வளர்ச்சித்துறையில் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் மாநில செயற்குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம்