மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூர் மாவட்ட காவல்துறை சார்பில், கல்லூரி மாணவிகளுக்கு தற்காப்பு கலைகள் - போலீஸ் சூப்பிரண்டு தொடங்கி வைத்தார் + "||" + On behalf of the Tirupattur district police, Martial arts for college students

திருப்பத்தூர் மாவட்ட காவல்துறை சார்பில், கல்லூரி மாணவிகளுக்கு தற்காப்பு கலைகள் - போலீஸ் சூப்பிரண்டு தொடங்கி வைத்தார்