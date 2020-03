மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுக்க பொதுமக்கள் மற்ற மாநிலங்களுக்கு செல்வதை 15 நாட்கள் தவிர்க்க வேண்டும் - கலெக்டர் வேண்டுகோள் + "||" + 15 days to prevent the public from going to other states to prevent the spread of coronavirus - collector request

கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுக்க பொதுமக்கள் மற்ற மாநிலங்களுக்கு செல்வதை 15 நாட்கள் தவிர்க்க வேண்டும் - கலெக்டர் வேண்டுகோள்