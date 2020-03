மாவட்ட செய்திகள்

திருட்டுப்போன தாய் ஆட்டை மீட்கக்கோரி கலெக்டர் அலுவலகத்திற்கு ஆட்டுக்குட்டியுடன் வந்த ஆசிரியர் + "||" + Teacher accompanying the lamb to the collector's office to recover the stolen mother's goat

திருட்டுப்போன தாய் ஆட்டை மீட்கக்கோரி கலெக்டர் அலுவலகத்திற்கு ஆட்டுக்குட்டியுடன் வந்த ஆசிரியர்