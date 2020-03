மாவட்ட செய்திகள்

பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 39 ஆக உயர்ந்தது மும்பை பெருநகரில் 13 பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கை தீவிரம் + "||" + Corona virus to 13 in the city of Mumbai

பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 39 ஆக உயர்ந்தது மும்பை பெருநகரில் 13 பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கை தீவிரம்