மாவட்ட செய்திகள்

பழனி முருகன் கோவிலுக்கு வந்த மைசூரு பக்தருக்கு கொரோனா பாதிப்பு? சமூக வலைத்தளங்களில் பரவிய தகவலால் பரபரப்பு + "||" + Corona damage to Mysuru devotee who visited Palani Murugan Temple? Infused with information spread on social websites

பழனி முருகன் கோவிலுக்கு வந்த மைசூரு பக்தருக்கு கொரோனா பாதிப்பு? சமூக வலைத்தளங்களில் பரவிய தகவலால் பரபரப்பு