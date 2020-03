மாவட்ட செய்திகள்

புகார் கொடுக்க, விசாரணைக்காக போலீஸ் நிலையத்துக்கு வருபவர்கள் கை கழுவிவிட்டு வர வேண்டும் + "||" + People who come to the police station for an inquiry must wash their hands

புகார் கொடுக்க, விசாரணைக்காக போலீஸ் நிலையத்துக்கு வருபவர்கள் கை கழுவிவிட்டு வர வேண்டும்