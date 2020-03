மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூர் மாவட்டத்தில் துப்புரவு தொழிலாளர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் - தேசிய மறுவாழ்வு ஆணைய உறுப்பினர் அறிவுரை + "||" + Ensure the safety of cleaning workers in Tirupur district - National Rehabilitation Commission Member Advice

திருப்பூர் மாவட்டத்தில் துப்புரவு தொழிலாளர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் - தேசிய மறுவாழ்வு ஆணைய உறுப்பினர் அறிவுரை