மாவட்ட செய்திகள்

2020-2021-ம் ஆண்டில் ரூ.12 ஆயிரத்து 522 கோடி கடன் வழங்க இலக்கு: கலெக்டர் விஜயகார்த்திகேயன் தகவல் + "||" + The target for lending of Rs.12 thousand 522 crore by 2020-2021 is: Collector Vijayakarthikeyan information

2020-2021-ம் ஆண்டில் ரூ.12 ஆயிரத்து 522 கோடி கடன் வழங்க இலக்கு: கலெக்டர் விஜயகார்த்திகேயன் தகவல்