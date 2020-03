மாவட்ட செய்திகள்

புதுவை மாநிலத்தில் முதல் பாதிப்பு: மாகியில் மூதாட்டிக்கு கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல் + "||" + First Impact in New Year: Coronavirus Attack on Maggie's Grandfather

புதுவை மாநிலத்தில் முதல் பாதிப்பு: மாகியில் மூதாட்டிக்கு கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல்