மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுக்க கோவில், பஸ்நிலையம், பள்ளி, வணிக வளாகங்களில் கிருமி நாசினி தெளிப்பு + "||" + Antiseptic spray on temple, bus stand, school and business premises to prevent coronavirus spread

கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுக்க கோவில், பஸ்நிலையம், பள்ளி, வணிக வளாகங்களில் கிருமி நாசினி தெளிப்பு