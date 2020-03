மாவட்ட செய்திகள்

கிருமாம்பாக்கம் பகுதியில் திருமண நிலையம், தங்கும் விடுதி, ஏரிக்கரை கட்டுமானப் பணிகள் அமைச்சர் ஆய்வு + "||" + Wedding center in Kurumampakkam, Inspection of the accommodation and the construction of the lake

கிருமாம்பாக்கம் பகுதியில் திருமண நிலையம், தங்கும் விடுதி, ஏரிக்கரை கட்டுமானப் பணிகள் அமைச்சர் ஆய்வு