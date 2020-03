மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையப்பர் கோவிலில் பக்தர்கள் செலுத்திய உண்டியல் காணிக்கை ரூ.7 லட்சம் + "||" + In the Nelliappar temple Paid by the devotees Bill Offering 7 lakhs

