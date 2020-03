மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் எதிரொலி: கோவில்களில் பக்தர்கள் கூட்டம் குறைந்தது தேவாலயங்களில் 31-ந் தேதி வரை ஆராதனைகள் நிறுத்தம் + "||" + Corona virus echo: Devotees congregate in temples at least until 31st

கொரோனா வைரஸ் எதிரொலி: கோவில்களில் பக்தர்கள் கூட்டம் குறைந்தது தேவாலயங்களில் 31-ந் தேதி வரை ஆராதனைகள் நிறுத்தம்