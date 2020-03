மாவட்ட செய்திகள்

கொடைக்கானல் மலைப்பகுதியில் காட்டுத்தீயை கட்டுப்படுத்த சிரமப்படும் தீயணைப்பு படையினர் + "||" + Firefighters struggling to control wildfire in the Kodaikanal mountain range

