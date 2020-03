மாவட்ட செய்திகள்

கடலை உடைப்பு எந்திரத்தில் சிக்கி மாணவனின் கால் துண்டானது; உரிமையாளர் கைது + "||" + The student's leg is stuck in a peanut-breaking machine; The owner is arrested

