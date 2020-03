மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டியில் அரசு ஊழியர்கள், பொதுமக்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் விழிப்புணர்வு சுத்தமாக கை கழுவும் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது + "||" + Regarding coronavirus to the public Awareness was created.

