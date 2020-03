மாவட்ட செய்திகள்

தென்காசி மாவட்டத்தில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தல் வரைவு வாக்குச்சாவடி பட்டியல்கலெக்டர் வெளியிட்டார் + "||" + Electoral Draft Ballot List for Local Authorities Released by the Collector

