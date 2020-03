மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா குறித்து தவறான தகவல் பரப்பினால் குண்டர் சட்டத்தில் கைது - கலெக்டர் சி.கதிரவன் எச்சரிக்கை + "||" + By spreading false information about the corona Arrested on thug act - Collector C Kathiravan Warning

கொரோனா குறித்து தவறான தகவல் பரப்பினால் குண்டர் சட்டத்தில் கைது - கலெக்டர் சி.கதிரவன் எச்சரிக்கை