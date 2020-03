மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பீதியால் பாதிப்பு கேரளாவை போல் ஏழை தொழிலாளர்கள், வியாபாரிகளுக்கு உதவ வேண்டும் கர்நாடக அரசுக்கு குமாரசாமி வேண்டுகோள் + "||" + Kumaraswamy's appeal to the Government of Karnataka

கொரோனா வைரஸ் பீதியால் பாதிப்பு கேரளாவை போல் ஏழை தொழிலாளர்கள், வியாபாரிகளுக்கு உதவ வேண்டும் கர்நாடக அரசுக்கு குமாரசாமி வேண்டுகோள்