மாவட்ட செய்திகள்

ராமேசுவரம் கோவிலில் தரிசனத்துக்கு தடையால் பக்தர்கள் ஏமாற்றம் - வழக்கமான பூஜைகள் நடக்கின்றன + "||" + Devotees are disappointed when Rameshwaram temple is blocked - regular pujas take place

ராமேசுவரம் கோவிலில் தரிசனத்துக்கு தடையால் பக்தர்கள் ஏமாற்றம் - வழக்கமான பூஜைகள் நடக்கின்றன